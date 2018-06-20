Сборная России одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1 и набрала шесть очков по итогам двух матчей группового этапа на российском чемпионате мира.
В первом тайме гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Во втором тайме забили Денис Черышев и Артем Дзюба. В конце матча мяч с пенальти в ворота россиян отправил Мохаммед Салах, забив так называемый гол престижа.
Шесть очков гарантируют российским футболистам, что независимо от исхода оставшихся матчей в группе А сборная России не опустится ниже второго места, что дает право сыграть в 1/8 ЧМ-2018.
Стоит отметить, что сборная России впервые преодолела групповую стадию. До этого в плей-офф в 1986 году выходила сборная СССР на чемпионате мира в Мексике.
Следующий матч сборная России проведет в Самаре в понедельник, 25 июня. Соперниками россиян станут футболисты из Уругвая.
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