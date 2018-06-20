Набиуллина ответила, зачем ЦБ продал облигации США на $48 млрд

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила отказ России от вложений в госдолг США, заявив, что регулятор старается снизить риски для российских валютных резервов, диверсифицируя вложения, сообщает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что Россия распродала в апреле почти половину казначейских облигаций США, которые были на балансе Центробанка. Речь идет о бумагах на сумму в 47,5 миллиарда долларов. Бумаги еще на 48,7 миллиарда остались на счетах ЦБ. О резком сокращении вложений России в госдолг США стало известно только в середине июня и лишь после публикации держателей бумаг Минфином США.
"Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Госдумы о том, почему регулятор предпочитает российской экономике казначейские облигации США.
Конкретно на вопрос о сокращении доли вложений России в гособлигации США Набиуллина отвечать отказалась.
Также расплывчато она ответила и на вопрос куда ушли почти 48 млрд долларов. Она напомнила, что эти резервы нужны для того, чтобы защитить от внешних рисков экономику, рубль и обеспечить импорт.
"Куда мы вкладываем деньги — мы даем с лагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов и мы не раскрываем своих последних действий. Когда мы опубликуем данные — будет видна новая структура", — отметила глава ЦБ.
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