Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал идею об организации в стране праздника Дня отца, сообщает РИА Новости.
"День матери есть, пусть будет и День отца", — подчеркнул Нилов.
Он отметил, что соответствующий законопроект не потребует изменений в Трудовой кодекс, так как не предполагает выходного дня.
Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила с инициативой об учреждении нового праздника на федеральном уровне.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что День отца ежегодно отмечается в субъектах РФ в последнюю субботу октября и в этот день традиционно происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", в то время как на федеральном уровне этот праздник не закреплен.
Отсутствие данного праздника в перечне федеральных праздников, как отметила депутат, является серьезным законодательным пробелом.
"В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник — День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", — уверена Плетнева.
В случае одобрения Госдумой закон вступит в силу со следующего года.
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