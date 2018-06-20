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Новости

США решили выйти из совета ООН по правам человека

, ИА "Амител"
При этом Штаты продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН

Фото: lviv-redcross.at.ua

США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна пошла на этот шаг, потому что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет быть "частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".

При этом она заявила, что США продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН, и после ее реализации Соединенные Штаты смогут вернуться.

Хейли заверила, что США продолжат работу по защите прав человека за рамками организации после выхода из ее состава.

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Совет не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной".

Помпео отметил, что США — лидер в продвижении прав человека. При этом, по его словам, обещания, данные некоторыми странами, во многих областях так и не оказались выполнены. Госсекретарь повторил слова президента Дональда Трампа, что СПЧ ООН — это "огромный источник позора для ООН", так как в его составе находятся государства, являющиеся главными нарушителями прав человека.

Также Помпео сообщил, что СПЧ "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран". "Совет провалился в заявленных целях. В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла", — подчеркнул госсекретарь.

Помпео раскритиковал действия СПЧ в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. Он напомнил, что с основания Совета он одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против всего остального мира, вместе взятого.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты остались членом Совета ООН по правам человека, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", — отмечается в его заявлении.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что решение администрации Трампа о выходе из СПЧ — "печальное свидетельство однобокой политики страны в области прав человека".

"Защита Израиля от критики становится первоочередным приоритетом. Совет ООН по правам человека играет важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но, кажется, Трампа заботит только защита Израиля", — отметил исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

По его словам, другим странам предстоит удвоить усилия, чтобы обеспечить эффективную работу Совета по наиболее серьезным проблемам в области прав человека.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.06.2018 08:51
??????? ??????????_odnoklassniki

Вот она, козлиная морда пиндосов, проявляется визуально....

0  0
20.06.2018 09:16
- гость -

чувствую развалится скоро ООН а ЕС и США создадут новую организацию в которой будут властвовать

0  0
20.06.2018 09:22
Грантштейн

Красноречиво)

0  0
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