Фото: vladtime.ru
Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 20 июня. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загружено движение по Павловскому тракту в районе пересечения с улицами Просторная и Попова. Скорость движения там не превышает 7-10 километров в час.
Также пробки наблюдаются на улице Петра Сухова в районе пересечения с улицей Малахова, на нескольких отрезках улицы Власихинской, на проспекте Калинина, улице Советской Армии, а также на участке проспекта Строителей от пересечения с переулком Ядринцева до проспекта Социалистического.
Также в городе ведутся дорожные работы в двух местах: на улице Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор и на улице Молодежной между переулком Ядринцева и проспектом Красноармейским.
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