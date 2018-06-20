Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию вновь до конца текущего года. Данную вероятность подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут "Известия".
По данным издания, мероприятие может пройти как до конца текущего года, так и в начале следующего.
"И то и другое возможно", — цитирует газета ответ Пескова на вопрос о возможных датах проведения мероприятия.
Напомним, Путин 1 марта текущего года огласил послание Федеральному собранию. Среди приоритетов он выделил улучшение жилищных условий граждан РФ, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в стране и другие направления социальной политики. Ключевыми задачами на предстоящие десять лет глава государства назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум в два раза. Значительное внимание он уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь страны никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
Комментарии
Про пенсионную реформу?
и зачем, ведь путем повышения пенсионного возраста правительство просто выполнило поставленную в послании от 1 марта 2018 г. задачу, ответило так сказать на поставленные вызовы ))
"У демографической проблемы есть и экономическое измерение, чисто экономическое измерение. В 2017 ГОДУ, НАПРИМЕР, ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ НА МИЛЛИОН. В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К СОКРАЩЕНИЮ СОХРАНИТСЯ, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ СЕРЬЁЗНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОСТО НЕТ. НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВЫЗОВЫ и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России."
естественный рост численности населения России
В этих словах нет даже намека на пенсионную реформу. Если сейчас после 60 не работая умирают, то работая после 60 умирать будут в 5 раз быстрее. В чем здесь рост численности населения?
А зачем?
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