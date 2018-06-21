Информация о задолженности на 1 июня 2018 года по оплате электроэнергии перед АО "Алтайэнергосбыт" более 4,1 тыс. абонентов может быть передана в бюро кредитных историй, в том числе в Алтайском крае – более 3,7 тыс., в Республике Алтай – более 400.
Согласно Федеральному закону "О кредитных историях" (№ 218 – ФЗ от 30.12.2004), данные о задолженности за электроэнергию, не погашенную в течение 10 дней после вступления в силу решения суда о взыскании с них задолженности, разрешено включать в состав кредитных историй, вследствие чего должники за электроэнергию могут столкнуться с трудностями в получении кредитов, например, более высокой ставкой или полным отказом в его выдаче.
С помощью единой базы неплательщиков банки проверяют наличие у потенциальных заёмщиков долгов по оплате коммунальных услуг, устанавливая таким образом их благонадежность. При этом законодательно закреплено, что согласие должника на включение информации о его долгах в состав персональной кредитной истории не требуется.
В свою очередь, бюро кредитных историй обязаны хранить информацию о неплательщике в течение минимум 10 лет с момента внесения в историю последнего изменения. Отметим, что запись может храниться и более 10 лет, если субъект кредитной истории продолжит совершать любые действия, информация о которых вносится в историю, например, обращаться в банки за кредитами, независимо от того, были ли удовлетворены его обращения.
Таким образом, долг за электроэнергию может надолго испортить кредитную историю. АО "Алтайэнергосбыт" призывает своих абонентов своевременно и в полном объёме оплачивать услуги по энергоснабжению.
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Комментарии
должники за электроэнергию обычно кредитуются в мфо где пофиг на эти долги)))
Молодцы всётки Мы!
Молодцы всётки Мы
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в чем???
Предлагаю Энергосбыту органы у должников изымать. Не, ну а чо? И прям без судебного решения, просто приезжаете к должнику, ловите его, и вырезаете почку. За долг в 5 копеек.
Предлагаю Энергосбыту органы у должников изымать. Не, ну а чо? И прям без судебного решения, просто приезжаете к должнику, ловите его, и вырезаете почку. За долг в 5 копеек.
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Не торопите события, у нас еще все впереди...
Тем что Мы душим вас по всем направлениям!
Тем что Мы душим вас по всем направлениям!
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Шариков, я не узнаю вас в гриме))))