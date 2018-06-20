Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула активно разделяют радость футбольного праздника непосредственно на месте основных событий — в городах, которые принимают мундиаль.
Снимки, на которых жители нашего региона запечатлены с иностранными болельщиками, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
Автор заметки отмечает, что таким образом укрепляется дружба народов.
Между тем напомним, что минувшей ночью сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ, победив команду Египта со счетом 3:1. Ранее наши футболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Впереди в рамках группового этапа сборная России еще встретится с Уругваем, но выход в плей-офф уже обеспечен.
Комментарии
Пацаны звонили, бразильцы на стадионах за наших болеют и пиво наше им нравится, на 3-ей фотке бразилец
Пиво то Барнаульское или Бочкари?))
20.06.2018 09:19
гость
Да, им пиво местное заходит на ура, на всех роликах в Юьюбе об этом говорят.
Им главное, что на их деньги оно дешевое)
Туристам в России сейчас лафа)
А говорят что край депрессивный! А тут глянь- на мандиаль ездют.
А говорят что край депрессивный! А тут глянь- на мандиаль ездют.
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А сколько их там человек 10?