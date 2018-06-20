Фото: imangoss.net
В интернете появилась информация о размерах новых iPhone. Это произошло благодаря попавшему в Сеть снимку защитных пленок от производителя разных аксессуаров для смартфонов компании Olixar, пишут "Известия", ссылаясь на газету The Daily.
Согласно предварительной информации, снимок стал подтверждением того, что в сентябре этого года на презентации Apple представят три новые модели.
На основании данных компании Olixar были сделаны макеты смартфонов. Предполагается, что новая версия iPhone X выйдет в увеличенной модификации с экраном 6,5 дюйма и в бюджетной версии с 6,1 дюйма.
Ранее СМИ писали, что компания Apple намерена представить "бюджетный" смартфон iPhone SE 2 грядущей осенью.
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