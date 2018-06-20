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Эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года состоится 8 декабря в Барнауле. Факелоносцы пробегут мимо основных достопримечательностей города, среди которых новая набережная, мост через реку Барнаулку, здание оркестра "Сибирь", памятник Ивану Ползунову на политеховской "сковородке", главный корпус АлтГУ, площадь Сахарова и другие. Итогом заседания Оргкомитета стало утверждение маршрута, сообщает "Алтайский спорт".
Предстоящую эстафету обсудили на специальном оргкомитете. На нем врио заместителя председателя правительства Андрей Щукин предложил организовать у вузов промежуточные этапы встречи Эстафеты огня, чтобы как можно больше студентов прониклось спортивным духом Студенческих игр.
Общая протяженность маршрута в Барнауле составит 4106 метров и будет включать 25 этапов. Каждый участник эстафеты преодолеет в среднем от 100 до 250 метров.
В обсуждении приняли участие представители Дирекции Зимней универсиады-2019, специалисты управления спорта и молодежной политики Алтайского края, администрации Барнаула, алтайских вузов, ссузов и силовых ведомств края.
Заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов сообщил, что вся дистанция этапа будет украшена яркими баннерами и растяжками с символикой Универсиады-2019. Предполагается праздничное световое оформление улиц по всему маршруту движения факелоносцев.
Следить за безопасностью участников эстафеты и зрителей будут сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. К проведению мероприятия планируется подключить около 300 добровольцев.
"В маршрут Эстафеты огня включено 30 российских городов: 17 – на федеральном этапе и 13 – на региональном, который пройдет на территории Красноярского края. Стоит отметить креативный подход оргкомитета Алтайского края, который стремится, чтобы барнаульский этап отличался от эстафет в других городах", — подчеркнула на совещании советник генерального директора АНО "Исполнительная дирекция ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске" Юлия Овчинникова.
Отметим, что 20 августа 2018 года на официальном сайте ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года www.krsk2019.ru будет опубликован список факелоносцев, в том числе барнаульского этапа Эстафеты огня.
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