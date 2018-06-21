Ежемесячно Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства для молодых бизнесменов проводит коммуникационную бизнес-площадку "Успех". Мероприятие стало традиционным для резидентов Центра бизнес-инкубирования Фонда. Так, в этом году уже успешно прошло три встречи, которые, по словам резидентов, стали решающими для их бизнеса.

Что же такое "Успех"? Это мероприятие проводится с целью обмена опытом между предпринимателями, развития компетенций в различных сферах бизнеса и создания условий для общения бизнесменов. Героями площадки становятся начинающие предприниматели, резиденты Центра бизнес-инкубирования, которым в процессе развития собственного дела необходима консультация экспертов и опытных коллег. Эксперты – успешные, опытные собственники бизнеса, руководители и специалисты организаций всех форм собственности, представители государственной и муниципальной власти региона. Для каждого резидента и его проблемы индивидуально подбираются 3-4 эксперта, компетентных в решении поставленного на обсуждение предпринимателем вопроса.

В результате работы экспертной группы герой площадки получит набор решений от профессионалов, которые помогут ему в дальнейшей работе.

"Коммуникационная бизнес-площадка "Успех" - это отличная возможность для резидентов "выйти из зоны комфорта", посмотреть на свой бизнес со стороны, открыть новые пути для развития и увеличения дохода. В Центре бизнес-инкубирования мы знаем состояние дел в компании каждого резидента и, как только замечаем возникновение трудностей, ухудшение или стагнацию показателей, собираем экспертов, компетентных в решении возникшего вопроса", – рассказала Татьяна Казакова, руководитель Центра бизнес-инкубирования Фонда.

Как это работает

Предприниматели заранее готовят презентационный материал о своей компании. Это отнюдь не реклама, как раз наоборот – резидент должен буквально по полочкам разложить собственный бизнес и самостоятельно указать на ошибки, которые, по его мнению, он допускает. Это очень сложно. Для каждого стартапа компания – это ребенок, детище. Признать, что ты сам виновен в стагнации, непросто.

Далее начинается "мозговой штурм". Эксперты высказывают свои предложения, спорят и ищут максимально эффективные предложения, в результате чего рождается пул полезных советов, план действий и даже список контактов, способных помочь резиденту в дальнейшем развитии.

"Мы стараемся задействовать максимальное количество резидентов в каждой встрече, для того чтобы они учились на ошибках друг друга, так как у всех начинающих предпринимателей проблемы и трудности идентичны, – комментирует Анна Немчинова, бизнес-тренер, эксперт площадки. — Можно выделить самые популярные вопросы: "Где найти и как привлечь клиента?", "А кто мой клиент?", "Я запустил рекламу, а покупателей все еще нет", "Почему прибыль не соответствует моим ожиданиям?", "Как преодолеть сезонность?", "Оставаться в своем узком сегменте рынка или рассмотреть новые направления ведения бизнеса?"

Анализируя опыт проведения площадки, можно сделать вывод, что каждая встреча проходила максимально эффективно для предпринимателя. После проведения "Успеха" на глазах вдохновленные резиденты начинают развиваться и достигать новых вершин, о которых ранее они не могли и мечтать.

Так, например, в апреле была собрана команда экспертов для индивидуального предпринимателя Юрия Баранчугова, который занимается производством светодиодных табло для АЗС. Сфера весьма непростая и узкая. Эксперты должны были помочь начинающему предпринимателю разобраться: оставаться ли в своем узком сегменте рынка или рассмотреть новые направления ведения бизнеса.

Резидент воспользовался всеми полученными советами и планом развития. Юрию было рекомендовано произвести расчеты базовых показателей эффективности бизнеса, определить точку безубыточности и сегментировать потенциальных клиентов для более детальной их проработки.

Прошло менее двух месяцев, а Юрий делится тем, что "после "Успеха" дела пошли в гору", идет разработка новых проектов". Он разработал механизм, способный перевести управление стелой АЗС с "проводного", устаревшего и неудобного на дистанционное. Если ранее для перевода на другую систему управления АЗС приходилось менять стелу полностью, то теперь резидент предлагает заменить только механизм.

Это позволило ему привлечь новых клиентов. Более того, по совету экспертов он перестроил коммерческое предложение, и теперь вместо абстрактных выгод и скидок конкретные цифровые показатели и расчет экономии средств клиента.

И таких примеров в практике Фонда десятки, каждая встреча несет революцию в былые взгляды ведения бизнеса резидентов, вызывая увеличение эффективности и увеличение прибыли.

Ближе к осени Фонд планирует объявление конкурса на резидентсво - искать новых предпринимателей, желающих работать, готовых развиваться и осваивать новые бизнес-вершины.

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