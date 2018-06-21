Армянский исполнитель Григорий Есаян, который обрел популярность именно в Барнауле, готовится к выступлению на Алтае. Зрителей ждут оригинальная сценография, световое и видеошоу, розыгрыши ценных призов и развлекательная программа. Кроме новых песен музыкант обещает исполнить на сцене клуба песни, ставшие хитами.
Сольный концерт пройдет 30 июня в ночном клубе Joker развлекательного комплекса "Алтай Пэлас".
Клуб открылся в мае этого года и позиционирует себя как, пожалуй, самый большой и технически оснащенный на территории Алтая. Сейчас в клубе ежедневно проходят трансляции матчей чемпионата мира по футболу на экране площадью около 18 м2.
Забронировать столик и приобрести билеты можно на сайте развлекательного комплекса "Алтай Пэлас"
и по номеру 8-800-444-15-13
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