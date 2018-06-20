Фото: eurosport.com
Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) решила отправить в отставку главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Аль-Ватан" и ее источники в руководстве ассоциации.
По их данным, ЕФА согласилась с отставкой Купера и штаба национальной команды по футболу в полном составе после завершения последнего матча в рамках мундиаля, который сборная проведет с футболистами из Саудовской Аравии. Встреча пройдет 25 июня в Волгограде.
Напомним, в первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник — россиянам со счетом 1:3.
Комментарии
да еще и автогол
20.06.2018 10:05
- гость -
Не автогол, а рикошет. Египтянин не сам пинал в свои ворота, в его колено попал мяч после удара российского игрока, после чего изменил направление полета.
20.06.2018 10:35
Грантштейн
нифига! Внимательней смотри! Движение было "на отбой". Только попал по мячу вскользь. так что, не рикошет.
20.06.2018 10:35
Грантштейн
или вы считаете, что автогол становится таковым после прицельного удара по воротам?