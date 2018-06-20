Фото: mail.ru
Количество миллиардеров сократилось в Алтайском крае в сравнении с прошлым годом, следует из информации, предоставленной региональным управлением Федеральной налоговой службы.
В ФНС подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2018 в нашем крае.
"Сумму дохода более миллиона рублей заявили в почти четырех тысячах деклараций. 237 физических лиц задекларировали доходы более 10 миллионов рублей. Трое указали доход более миллиарда рублей. Сумма налога к доплате по этим декларациям составила порядка 86 миллионов рублей", — отмечают налоговики.
Напомним, что годом ранее в Алтайском крае было четыре миллиардера. Таким образом, их количество в нашем регионе сократилось. Количество же миллионеров осталось примерно тем же.
Всего во время декларационной кампании — 2018 налогоплательщики региона подали 73 тысячи деклараций о доходах физических лиц за 2017 год. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 168,6 миллиона рублей.
Что касается налогового вычета, то правом на него воспользовались 67,2 тысячи налогоплательщиков.
Комментарии
Один миллиардер сменил место жительства? Относительно миллионеров: есть разница между годовым доходом в 1 000 005 руб. и 950 000 000 руб.? Оба миллионеры, только первый - как-то...... не очень миллионер.
"Говорят, что в дальние страны
Подалась они навсегда,"
дайте освоиться человеку, появится и четвёртый быстрее чем думаете
нищает народ...
Гость 10:33
Петрович?
Вот и ответ куда деваются деньги которые раньше шли на бесплатную медицину, бесплатное образование, ремонт теплосетей, компенсацию коммунальных затрат , социальные нужды, дотацию перелетов и прочее...
Думаете вот эти отдадут вам власть просто перевыборами???
Лёше Навальному или Грудинину???
ХА-ХА-ХА
А на пенсии денег нет
20.06.2018 10:49
гость
Миллиардеры - это святое, а вы со своими пенсиями !
Да просто доходы стали лучше прятать, это не народ простодырый.
10:41)++++++