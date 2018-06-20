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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, которая владеет торговой маркой Durex, из-за рекламы презервативов с недостоверной, по мнению ведомства, информацией. Об этом пишет ТАСС.
Претензии антимонопольщиков касаются двух роликов, которые показывали по федеральным каналам в прошлом году.
"Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России", — цитирует агентство сообщение ФАС.
Агентство пишет, что информация в рекламе основывалась на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан.
При этом ведомство приводит выдержки из письма Министерства здравоохранения, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в прошлом году составил 206,9 тысячи случаев (141 на 100 тысяч человек), что составило 0,1% населения страны.
В результате антимонопольщики увидели в рекламе презервативов признаки нарушения п. 11 ч. 3 ст. 5 ФЗ "О рекламе", то есть несоответствие действительности сведений об итогах исследований и испытаний.
Подчеркивается, что заседание по делу назначено на 5 июля. Какие санкции могут по итогу применить к компании Reckitt Benckiser, не уточняется.
Комментарии
это бы рвение да на борьбу с ростом цен на топливо...
Давно надо бы их дрюкнуть. Нозит такая реклама!