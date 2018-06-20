Фото: ЦСКА
Барнаульский барьерист Сергей Шубенков на международных соревнованиях в Монтре показал грандиозный результат в беге на 110 метров с барьерами — 12.99 секунды (+0.5 м/с) и возглавил топ-лист мирового сезона, сообщает сайт Rusathletics.
Вице-чемпион мира 2017 года стал первым в этом сезоне, кому удалось выбежать из 13 секунд. Всего одной сотой секунды Сергею не хватило до повторения своего же национального рекорда, который он установил в 2015 году.
Это пятая победа подряд Шубенкова в этом году. Второе место в Монтре с национальным рекордом завоевал Габриэль Константино из Бразилии — 13.23, на третью ступень пьедестала поднялся француз Паскаль Мартино-Лагард — 13.28.
Комментарии
Браво, Сергей! Футбольной тебе зарплаты.
Браво, Сергей! Футбольной тебе зарплаты.
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Молодца! Согласен, таких спортсменов должна финансово поддерживать страна!
Красавчик. Только не пойму как он может рвать западных спортсменов без допинга? На Западе такая фармакология, а он их рвет чисто на природе?
20.06.2018 11:13
гость
На Западе такая фармакология, а он их рвет чисто на природе?
На Западе такая фармакология, а в Барнауле такая экология, вот он и рвет их
Похоже Сергей вошел в лучшую свою спортивную форму. Удачи вам Сережа, так держать!!!!
так держать,Сергей! Гордимся!
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