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Камчатский депутат приехал в Заксобрание на коне из-за цен на бензин

, ИА "Амител"
Депутат отметил, что, будучи пенсионером, из-за цен на бензин может кататься лишь на коне

Фото: kam24.ru

Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский (СР) в среду, 20 июня, прибыл на заседание регионального парламента на коне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы Законодательного собрания.

Агентство пишет, что ранее депутат подготовил обращение в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевого управления ГИБДД, в котором попросил организовать у здания правительства место "парковки" коня и обеспечить коновязь. В заявлении Пучковский отметил, что из-за высоких цен на бензин и продукты он, как пенсионер, может позволить себе лишь поездки верхом на лошади по кличке Ракета. Позднее коллеги подарили депутату проездной билет на автобус, однако он от него отказался.

"Пучковский прибыл на сессию на коне, но не "припарковал" его у здания, животное увели прибывшие с ним люди", — цитирует агентство слова собеседника.

Источник отметил, что депутат прибыл в сопровождении еще двух наездников.

Видео с Пучковским на коне, который подъезжает к зданию краевого парламента, уже появилось на местном ИА "Кам24". В ролике видно, как депутат и две девушки на конях подъезжают к зданию, Пучковский пытается привязать Ракету к столбику с табличкой, однако потом подходит охранник, и коня уводит одна из девушек.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.06.2018 11:04
- гость -

Ну надо что то делать. Нельзя молчать

0  0
20.06.2018 11:08
- гость -

правительство решило вывести фермеров как класс через цены на ГСМ

0  0
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