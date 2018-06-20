Фото: youtube.com
Мощный смерч пронесся накануне по Каменскому району Алтайского края — необычное явление засняли на видео местные жители.
В кадре видно, что вихрь набрал очень серьезную силу. Запечатлеть смерч сумели жители села Новоярки.
Можно согласиться с авторами видео, которые сделали вывод: "Хорошо, что смерч прошел мимо".
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Отметим, что накануне в Камне-на-Оби также прошел очень крупный град.
Комментарии
Смерчь возникает при сильных температурных перепадах на поверхности земли и воздухе.
Это доказательство смены климатических поясов.
20.06.2018 11:30
- гость -
это доказательство того, что де_билы повырубали и посжигали леса, превратив огромные территории в пустыни. Так как раз, в районе Камня, между АК и НСО были густые леса, лет 20 назад. Сейчас можно без телефона с Новосибом перекрикиваться.
20.06.2018 11:50
- гость -
вырубка лесов - проблема серьезная и меет своё влияние, но явление это все же другое. Ведь не могла вырубка лесов в сибири повлиять на остывание Гольфстрима....
20.06.2018 11:50
- гость -
20.06.2018 11:30
- гость -
это доказательство того, что де_билы повырубали и посжигали леса, превратив огромные территории в пустыни. Так как раз, в районе Камня, между АК и НСО были густые леса, лет 20 назад. Сейчас можно без телефона с Новосибом перекрикиваться.
увы.соглашусь. В Барнауле,похоже скоро тоже ни одного дерева не останется,благодаря г-ну (не господину) дугину.9маленькая буква-не опечатка)