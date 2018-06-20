Фото: farla.ru
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила акцию "в поддержку сборной России". Об этом пишет "Рамблер".
Организаторы акции предложили девушкам беременеть от звезд мирового футбола, пообещав победительницам челленджа 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов. В сообщении говорилось, что россиянки тем самым смогут "заложить успех сборной России на несколько поколений вперёд".
Множество пользователей Сети назвали акцию "омерзительной" и "ужасной", пообещав больше не ходить в рестораны сети Burger King.
Позднее в группе Burger King Russia во "ВКонтакте" появилось сообщение, в котором пользователям были принесены извинения.
"Оно [заявление об акции] получилось слишком оскорбительным", — отметили представители сети, поблагодарив пользователей за обратную связь и подчеркнув, что все материалы, связанные с заявлением, убраны.
Комментарии
Понятно, что это слишком цинично, но желающих не будет, потому что на 3 ляма ребенка не поднять. Вот тридцатку за ребенка если будут давать, найдутся красивые и беспринципные девушки
ребёнка от футболиста - хм они кроме как ножкой чпокать по мячику то ничё не умеют, да чпокают то фигово. Рожать надо от умных а не от попинывателей мячика.
20.06.2018 11:21
гость
какие у вас аппетиты мадам, а вот в сельской глубинке у нас всегда были девушки с очень скромными запросами.....
Так не от наших же "футболистов"...
Например от бразильцев или от футболистов сборной Германии...
Наши то причем!
20.06.2018 12:02
Наталья
да хоть от какх футболистов зачем попинывание сельской девушке, ей рукастый работящий и неглупый там нужен, а не попиныватель. какой толк от попинывания только убытки одни на него.