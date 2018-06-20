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Движение междугородних автобусов по маршруту Барнаул – Заринск закрыто из-за банкротства перевозчика, проинформировали на барнаульском автовокзале.
"В связи с банкротством перевозчика закрыто движение автобусов по маршруту "Барнаул – Заринск" (все рейсы). Управлением по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края объявлен конкурс по выбору нового перевозчика на указанный маршрут. Об открытии движения по маршруту будет объявлено дополнительно", — говорится в официальном сообщении.
В данный момент в Заринск можно уехать следующими автобусами:
- "Барнаул — Тогул", отправление в 14:10;
- "Барнаул — Октябрьский", отправление в 15:00;
- "Барнаул — Кытманово", отправление в 16:50.
Комментарии
Так он на 1/3 заполненый ходил
Кирдык приходит всему в сильно развитой стране)))