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Комментатор канала "Россия 1" Владимир Стогниенко после финального свистка победного для национальной команды матча против Египта включил в прямом эфире песню "Экстаз" группы "Ленинград" в честь главного тренера Станислава Черчесова. Об этом пишет Life.
Подчеркивается, что в тексте песни есть строка "Ты просто космос, Стас".
Напомним, российская сборная под руководством Черчесова в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 одержала победу над египетской сборной со счетом 3:1. Таким образом, россияне стали лидерами группы А, обеспечив себе выход в плей-офф мундиаля.
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