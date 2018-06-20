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Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский, который 20 июня приехал на заседание на коне в знак протеста против повышения цен на бензин, получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении. Об этом пишет ТАСС.
Депутат, несмотря на повестку, заявил, что не отступит от своего. "В следующий раз я приеду уже не только на коне, но и с шашкой", — подчеркнул он.
Также Пучковский рассказал, что в повестке значится статья 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Сказать, за какое действие его привлекли по такой статье, депутат не смог. В УМВД региона также не смогли прокомментировать данный вопрос. Пучковский отметил, что депутаты отказались включить вопрос о росте цен на бензин в повестку заседания.
По словам депутата, регион "погибнет с такими ценами на бензин, да и с ценами на все остальное". Он подчеркнул, что сам является пенсионером, добавив, что повышение цен коснется "100 тысяч таких же пенсионеров Камчатки".
Согласно информации Камчатстата, средняя цена бензина в крае в период с 28 мая по 18 июня составляла на АИ-98 — 51,65 рубля, АИ-95 — 49,90 рубля, АИ-92 — 47,17 и на дизельное топливо 52,21 рубля за литр.
Комментарии
А ежели бы на велосипеде приехал?