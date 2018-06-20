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Национальной премии "Призвание" удостоился барнаульский врач, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Вадим Кожевников.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, церемония награждения лучших врачей страны состоялась в Москве 14 июня. Премию, учрежденную Минздравом России при поддержке Первого канала, в этом году вручали уже в восемнадцатый раз.
В номинации "За создание нового направления в медицине" высокую награду получил коллектив детских врачей травматологов-ортопедов под руководством Станислава Иванова за создание системы диагностики и лечения детей со спинномозговой грыжей и всероссийской сети лечения и реабилитации таких пациентов.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула является участником этого проекта.
Комментарии
Поздравляю Кожевникова! Молодец,достойный доктор! Не чета таким,как депутат Шумихин,который самопиарит себя во всех соцсетях,изображая бурную деятельность) Достойный врач никогда не напишет,что "после моего ухода из 14 поликлиники хирургическая служба там развалилась".....цитата Шумихина...
боты где вы? а где же хвалебные оды новому губернатору, что только благодаря ему это все. P.S. Молодец врач, еще не все талантливые люди свалили с АК.