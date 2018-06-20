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Новые камеры видеофиксации ПДД устанавливают в Барнауле: где они находятся

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Комплексы видеофиксации установят до 30 июля в 14 местах города

Фото: g.zbp.ru

Согласно федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", в Барнауле в 2018 году будет отремонтировано 44 участка улиц. На эти работы из разных источников будет выделено около 1,6 миллиарда рублей.

Одной из задач программы является снижение аварийности. Известно, что в Барнауле по этому показателю есть некоторые трудности. В краевой столице за последние месяцы увеличилось количество смертельных ДТП. Бороться с нарушениями планируют с помощью установки светофоров, дорожных знаков и камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. По итогам 2017 года количество нарушений, которые удалось выявить с помощью таких камер, увеличилось в два раза.

На улицах Барнаула в данный момент установлено шесть новых светофоров. В ближайшее время установят ещё пять светофоров и 14 комплексов видеофиксации нарушений. Первые семь камер установят до 30 июня 2018 года, остальные, по другому контракту – до 30 июля 2018 года. На закупку комплексов видеофиксации нарушений ПДД Управление автомобильных дорог Алтайского края выделило 86 миллионов рублей.

Новые камеры появятся на перекрёстках Малахова — Сухэ-Батора, Социалистический – Партизанская, Попова – Взлётная, Власихинская – Шумакова, а также Попова – Космонавтов, Красноармейский – Песчаная, Попова – Эмилии Алексеевой, Павловский тракт – Власихинская, на Антона Петрова возле ТЦ "Огни".

 

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт - 2018
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.06.2018 12:38
- гость -

"...будет выделено около 1,6 миллиарда рублей..." - как на ремонт дорог, так денег нет, а как на камеры, так сразу и деньги нашлись!

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20.06.2018 13:09
- гость -

Двухкратное увеличение смертности - это некоторые трудности

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20.06.2018 13:10
- гость -

Бороться с нарушениями будут установкой дополнительных дорожных знаков....БРАВО!

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20.06.2018 13:17
многодетный

Так как установка камер повлияет на снижение смертности на дорогах города ? Да никак, основная задача этих камер качать штрафы. Я понять не могу, камера сразу за перекрестком Малахова-Павловский тракт , движение по Павловскому тракту в сторону центра, ограничение скорости перед пешеходным переходом 40 км в час стоит, здесь понятно, а какого черта эта камера стреляет в зад автомобиля, где после пешеходного перехода до ближайшего светофора метров 300 ? Цель одна - штрафы. Направив 86 миллионов рублей в помощь больным детям, вот это реальная помощь в снижении смертности многих детей.

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20.06.2018 13:21
- гость -

А потому что страшно далеки они от народа.... власть имущие. Надо что-то делать...

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20.06.2018 13:44
- гость -

Вот выберем Токменко он все наладит у нас в крае!!!

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20.06.2018 13:59
- гость -

Ленина- Матросова поворот давно пора

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