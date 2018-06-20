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Эксперты составили топ-5 самых красивых пещер России

, ИА "Амител"
В рейтинг попали пещеры Сочи, Хакасии, Башкирии и Пермского края

Фото: pvdshka.ru

Эксперты составили рейтинг знаменитейших и красивейших пещер в РФ. Две из них расположены в Сочи, пишет РИА Новости, ссылаясь на Tvil.ru.

В список попали Ахштырская (Сочи), Воронцовская (Сочи), Кашкулакская (Хакасия), Капова (Башкирия) и Кунгурская пещеры (Пермский край).

Ахштырская пещера находится в Адлере и является самой значимой пещерой в Сочи. Добраться до нее может не только взрослый, но и ребенок — она находится на скале над Мзымтой. К самой пещере ведет узкая виляющая тропинка, которая зажата между скалой и обрывом. Агентство пишет, что в ней когда-то жили как минимум два предка человека – неандертальцы и кроманьонцы.

Система Воронцовских пещер является настоящим подземным чудом, созданным природой миллионы лет назад. "Их красота и величие привлекают огромное количество туристов, приезжающих на отдых в Сочи", — пишет агентство. Пещеры находятся в Хостинском районе, и добраться до них сегодня может любой желающий. Назвали комплекс в честь соседнего села Воронцовка.

Кашкулакская пещера, также называющаяся пещерой Черного Дьявола, выступала в роли культового места шаманов, где они поклонялись сталагмиту, являющемуся символом продолжения рода и плодородия, а также делали жертвоприношения. Сейчас в пещеру можно свободно попасть с экскурсией.

Капова пещера на башкирском называется Шульган-Таш. Слово "таш" означает "камень", а "шульган" – "исчезла". Слева от входа в пещеру – Голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульган, впадающая в реку Белую. Капова пещера получила всемирную известность благодаря палеолитическим рисункам. Возраст наскальных изображений внушительный: порядка 14–14,5 тысяч лет.

Кунгурская пещера считается красивейшей в стране. Вся ее поверхность устлана извечными слоями льда и инея. Согласно оценкам ученых, возраст ледяных наслоений достигает порядка десяти тысяч лет. Ледяные кристаллы в пещере переливаются множеством цветных оттенков благодаря системе освещения, в основе которой лазерная подсветка. Также здесь есть и рукотворные ледовые скульптуры. Подчеркивается, что когда-то в пещере жил человек. Там нашли избушку отшельника, выкопанный колодец и утерянный лапоть.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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20.06.2018 12:27
Гость

Эмине-Баир-Хосар, Крым

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