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Девочка 2005 года рождения утонула в реке Лебедь в селе Турочак в Горном Алтае, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагический инцидент произошел 18 июня. В экстренном ведомстве уточняют, что девочка купалась с подругами без разрешения взрослых. Для проведения поисковых работ в село была направлена группа спасателей с водолазным оборудованием.
Напомним, что 4 июня в Улаганском районе Республики Алтай во время переправы через реку Шавла с лошадей упали в реку трое жителей села Язула, включая ребенка 2004 года рождения. Поисковые работы результатов не дали.
В МЧС в контексте этих трагедий призывают не пренебрегать правилами безопасности на воде, купаться исключительно в строго отведенных местах и не оставлять детей без присмотра.
Комментарии
Очень холодная и очень быстрая вода. Нельзя там оставлять детей без присмотра.