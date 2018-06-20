Фото: eurosport.com
Экс-главный тренер российской сборной по футболу Леонид Слуцкий заявил, что прекращает комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
РИА Новости напоминает, что в марте голландский футбольный клуб "Витесс" объявил, что Слуцкий станет главным тренером команды со следующего сезона. Первая тренировка у специалиста из РФ назначена на 24 июня.
Во время матча между сборными РФ и Египта Слуцкий сообщил, что ему нужно закончить работу комментатора на Первом канале, "потому что необходимо приступить к другой деятельности".
Слуцкий вместе с Александром Елагиным комментировал стартовый матч мундиаля между российской сборной и командой Саудовской Аравии (5:0).
Также напомним, что ранее появилась информация, что комментировать матчи на Первом канале больше не будет Василий Уткин.
Комментарии
так сильно бояться Навального?
ошибка верно боятся
Похоже уволили из-за того, что на первом канале произнес фамилию Навальный во время матча
Какая-то туповатая шутка про навального...
"Похоже уволили из-за того, что на первом канале произнес фамилию Навальный во время матча"
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Ничего не поделаешь. Закон есть закон нарушать его никому не позволено. Ну почти никому)))
Как же теперь жить то?