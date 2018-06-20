Рубцовск стал второй площадкой для предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" в Алтайском крае. Во вторник, 19 июня, в местном ДК прошел второй этап форума. Перед единороссами и сторонниками партии из Рубцовска, Алейска, Змеиногорского, Волчихинского, Третьяковского, Угловского, Шипуновского, Новичихинского, Курьинского и других близлежащих районов выступали четыре кандидата.

Главным, как и на праймериз в Благовещенском районе 16 июня, стал врио губернатора Виктор Томенко. Оно и понятно. Во-первых, он основной кандидат "Единой России", о чем в партии говорят открыто, хотя есть еще четыре технических кандидата. Во-вторых, с начала июня и как минимум до выборов 9 сентября 2018 года он — глава региона, человек, который отвечает в крае за все сферы. В-третьих, местные жители буквально изголодались по личному общению с региональной властью. А тут целый губернатор, который спокойно себе так говорит: я открыт, задавайте мне любые вопросы.

Даже единороссы, которые обычно сдержанны и тем более они были на партийном мероприятии, не смогли не воспользоваться такой возможностью.

После довольно продолжительного выступления Виктора Томенко его спросили о том, как власти будут решать проблему подтопления части города грунтовыми водами — Западного поселка и Сад-города.

Глава региона к вопросу был готов, ранее в этот день он встречался с руководством города. О чем они говорили – неизвестно. Но Томенко явно попросил рассказать о проблемах города.

Кому интересно — про подтопление он рассказал, что сейчас готовится проект с обоснованием причин этого природного явления. Уже потом власти будут решать, как избавить город от проблемы.

Спросили его о разрушающемся Доме культуры в одном из сел, о его возможном вмешательстве в судьбу обанкроченного и распроданного по кусочкам "Алттрака". Поднятых рук было много, одна дама даже попыталась выскочить на сцену, где сидели кандидаты, и то ли что-то передать Томенко, то ли о чем-то ему рассказать.

Уже в самом конце, когда ведущий остановил вопросы, кто-то из зала крикнул: "А как можно с вами связаться?". Томенко сказал, что сотовый телефон дать не может — все равно не сможет достойно ответить по телефону с его графиком и принципом сначала разбираться, а потом уже выносить решение. Но заверил, что по всем официальным каналам обращения будут обязательно рассматриваться.

Кстати, о том, как обратиться к главе региона, читайте в материале "Как попасть на прием к губернатору Алтайского края".

"Обещаю, что буду открытым (…). Засучив рукава, я буду пахать, как обещал президенту", — заверил Виктор Томенко.

В своем выступлении он рассказал о себе, о том, что привык работать взвешенно, системно, знает, что такое ответственность.

"Я приехал из региона (Красноярского края, где последние восемь лет был главой правительства — прим. ред.), где все устроено иначе. Макроэкономические показатели Алтайского края приводят в замешательство. Но у меня нет оснований и желания бросать камни в прошлое. Люди работали эффективно и на совесть. База не столь развита, но она есть. Ее возьмём за основу", — сказал Томенко.

Он обратил внимание на самую низкую в СФО среднюю заработную плату и необходимость поиска инвесторов.

Кроме Томенко на праймериз "Единой России" заявилось четыре кандидата: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов и Татьяна Ильюченко и уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров.

Зобнев говорил о необходимости развивать промышленность, Ильюченко — о социальной сфере, Нестеров — о предпринимательстве.