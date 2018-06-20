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Виктор Томенко произвел фурор на праймериз в Рубцовске

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Единороссы города и соседних районов засыпали врио губернатора Алтайского края вопросами

Фото: Александра Черданцева

Рубцовск стал второй площадкой для предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" в Алтайском крае. Во вторник, 19 июня, в местном ДК прошел второй этап форума. Перед единороссами и сторонниками партии из Рубцовска, Алейска, Змеиногорского, Волчихинского, Третьяковского, Угловского, Шипуновского, Новичихинского, Курьинского и других близлежащих районов выступали четыре кандидата.

Главным, как и на праймериз в Благовещенском районе 16 июня, стал врио губернатора Виктор Томенко. Оно и понятно. Во-первых, он основной кандидат "Единой России", о чем в партии говорят открыто, хотя есть еще четыре технических кандидата. Во-вторых, с начала июня и как минимум до выборов 9 сентября 2018 года он — глава региона, человек, который отвечает в крае за все сферы. В-третьих, местные жители буквально изголодались по личному общению с региональной властью. А тут целый губернатор, который спокойно себе так говорит: я открыт, задавайте мне любые вопросы.

Даже единороссы, которые обычно сдержанны и тем более они были на партийном мероприятии, не смогли не воспользоваться такой возможностью.

После довольно продолжительного выступления Виктора Томенко его спросили о том, как власти будут решать проблему подтопления части города грунтовыми водами — Западного поселка и Сад-города.

Глава региона к вопросу был готов, ранее в этот день он встречался с руководством города. О чем они говорили – неизвестно. Но Томенко явно попросил рассказать о проблемах города.

Кому интересно — про подтопление он рассказал, что сейчас готовится проект с обоснованием причин этого природного явления. Уже потом власти будут решать, как избавить город от проблемы.

Спросили его о разрушающемся Доме культуры в одном из сел, о его возможном вмешательстве в судьбу обанкроченного и распроданного по кусочкам "Алттрака". Поднятых рук было много, одна дама даже попыталась выскочить на сцену, где сидели кандидаты, и то ли что-то передать Томенко, то ли о чем-то ему рассказать.

Уже в самом конце, когда ведущий остановил вопросы, кто-то из зала крикнул: "А как можно с вами связаться?". Томенко сказал, что сотовый телефон дать не может — все равно не сможет достойно ответить по телефону с его графиком и принципом сначала разбираться, а потом уже выносить решение. Но заверил, что по всем официальным каналам обращения будут обязательно рассматриваться.

Кстати, о том, как обратиться к главе региона, читайте в материале "Как попасть на прием к губернатору Алтайского края".

"Обещаю, что буду открытым (…). Засучив рукава, я буду пахать, как обещал президенту", — заверил Виктор Томенко.

В своем выступлении он рассказал о себе, о том, что привык работать взвешенно, системно, знает, что такое ответственность.

"Я приехал из региона (Красноярского края, где последние восемь лет был главой правительства — прим. ред.), где все устроено иначе. Макроэкономические показатели Алтайского края приводят в замешательство. Но у меня нет оснований и желания бросать камни в прошлое. Люди работали эффективно и на совесть. База не столь развита, но она есть. Ее возьмём за основу", — сказал Томенко.

Он обратил внимание на самую низкую в СФО среднюю заработную плату и необходимость поиска инвесторов.

Кроме Томенко на праймериз "Единой России" заявилось четыре кандидата: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов и Татьяна Ильюченко и уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров.

Зобнев говорил о необходимости развивать промышленность, Ильюченко — о социальной сфере, Нестеров — о предпринимательстве.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.06.2018 13:12
- гость -

А про фурор где почитать????

0  0
20.06.2018 13:16
Максим

Тоже был на этом форуме,впечатление осталось только положительное.Вепереди у власти много работы.

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20.06.2018 13:19
Алина

"Люди работали эффективно и на совесть. База не столь развита, но она есть. Ее возьмём за основу"- видно,что Томенко настроен позитивно на решение проблем и не собирается опускать руки.

0  0
20.06.2018 13:19
Гость

Макроэкономические показатели Алтайского края приводят в замешательство.

Виктор Петрович, чем больше будете вникать в макроэкономические показатели АК, тем больше будете "приходить в замешательство": министерство экономики умеет рисовать красивые цифры показателей!

0  0
20.06.2018 13:20
Ольга

Интересно будет увидеть какой готовят проект по поводу подтопления нашего города. Уже есть большая вероятность,что проблему решат!!!

0  0
20.06.2018 13:23
Катя

К Томенко поступает сейчас очень много вопросов от жителей, чтобы решить их нужно много времени. Нужно научится всем ждать и понимать, что времени мало, а проблем много

0  0
20.06.2018 13:23
позитив

Наконец-то появилась надежда в крае на большие перемены. счастье не за горами

0  0
20.06.2018 13:24
- гость -

Опять боты активизировались(((

0  0
20.06.2018 13:28
Гостю

Тебе лишь бы свой яд везде оставить)) ты выгляни в окно и посмотри как прекрасна жизнь,какой красивый край. А ты тут пишешь ядовитые кляксы по приказу Прусаковой))

0  0
20.06.2018 13:39
- гость -

в каждой новости про Токменко первые коменты положительные и однотипные в духе за родину! за сталина! 5 летку в 3 года!. Все кто против работают на Прусакову (даже не знаю кто это), идите уже дальше товарищи боты (хотя вы не совсем не товарищи), все кто против Токменко бузотеры и агенты гос.депа.
Человек который кроме раздачи обещаний ничего для края не сделал, которого сюда назначил главный вор, вызвал фурор...

0  0
20.06.2018 13:39
- гость -

Действительно, от хвалебных од уже подташнивает. Пока, кроме пиара, ничего не сделано.

0  0
20.06.2018 13:51
- гость -

Произвел фурор - это про бабу, появившуюся на вечеринке в платье с декольте до пупа или про секретаршу шефа, исполняющую танец живота на корпоративе. В крайнем случае - про Вову Рыжкова, внезапно воскресшего из политического небытия (но это на любителя). Но никак не про губернатора.

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