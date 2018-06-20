Рубцовск стал второй площадкой для предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" в Алтайском крае. Во вторник, 19 июня, в местном ДК прошел второй этап форума. Перед единороссами и сторонниками партии из Рубцовска, Алейска, Змеиногорского, Волчихинского, Третьяковского, Угловского, Шипуновского, Новичихинского, Курьинского и других близлежащих районов выступали четыре кандидата.
Главным, как и на праймериз в Благовещенском районе 16 июня, стал врио губернатора Виктор Томенко. Оно и понятно. Во-первых, он основной кандидат "Единой России", о чем в партии говорят открыто, хотя есть еще четыре технических кандидата. Во-вторых, с начала июня и как минимум до выборов 9 сентября 2018 года он — глава региона, человек, который отвечает в крае за все сферы. В-третьих, местные жители буквально изголодались по личному общению с региональной властью. А тут целый губернатор, который спокойно себе так говорит: я открыт, задавайте мне любые вопросы.
Даже единороссы, которые обычно сдержанны и тем более они были на партийном мероприятии, не смогли не воспользоваться такой возможностью.
После довольно продолжительного выступления Виктора Томенко его спросили о том, как власти будут решать проблему подтопления части города грунтовыми водами — Западного поселка и Сад-города.
Глава региона к вопросу был готов, ранее в этот день он встречался с руководством города. О чем они говорили – неизвестно. Но Томенко явно попросил рассказать о проблемах города.
Кому интересно — про подтопление он рассказал, что сейчас готовится проект с обоснованием причин этого природного явления. Уже потом власти будут решать, как избавить город от проблемы.
Спросили его о разрушающемся Доме культуры в одном из сел, о его возможном вмешательстве в судьбу обанкроченного и распроданного по кусочкам "Алттрака". Поднятых рук было много, одна дама даже попыталась выскочить на сцену, где сидели кандидаты, и то ли что-то передать Томенко, то ли о чем-то ему рассказать.
Уже в самом конце, когда ведущий остановил вопросы, кто-то из зала крикнул: "А как можно с вами связаться?". Томенко сказал, что сотовый телефон дать не может — все равно не сможет достойно ответить по телефону с его графиком и принципом сначала разбираться, а потом уже выносить решение. Но заверил, что по всем официальным каналам обращения будут обязательно рассматриваться.
Кстати, о том, как обратиться к главе региона, читайте в материале "Как попасть на прием к губернатору Алтайского края".
"Обещаю, что буду открытым (…). Засучив рукава, я буду пахать, как обещал президенту", — заверил Виктор Томенко.
В своем выступлении он рассказал о себе, о том, что привык работать взвешенно, системно, знает, что такое ответственность.
"Я приехал из региона (Красноярского края, где последние восемь лет был главой правительства — прим. ред.), где все устроено иначе. Макроэкономические показатели Алтайского края приводят в замешательство. Но у меня нет оснований и желания бросать камни в прошлое. Люди работали эффективно и на совесть. База не столь развита, но она есть. Ее возьмём за основу", — сказал Томенко.
Он обратил внимание на самую низкую в СФО среднюю заработную плату и необходимость поиска инвесторов.
Кроме Томенко на праймериз "Единой России" заявилось четыре кандидата: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов и Татьяна Ильюченко и уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров.
Зобнев говорил о необходимости развивать промышленность, Ильюченко — о социальной сфере, Нестеров — о предпринимательстве.
Комментарии
А про фурор где почитать????
Тоже был на этом форуме,впечатление осталось только положительное.Вепереди у власти много работы.
"Люди работали эффективно и на совесть. База не столь развита, но она есть. Ее возьмём за основу"- видно,что Томенко настроен позитивно на решение проблем и не собирается опускать руки.
Макроэкономические показатели Алтайского края приводят в замешательство.
Виктор Петрович, чем больше будете вникать в макроэкономические показатели АК, тем больше будете "приходить в замешательство": министерство экономики умеет рисовать красивые цифры показателей!
Интересно будет увидеть какой готовят проект по поводу подтопления нашего города. Уже есть большая вероятность,что проблему решат!!!
К Томенко поступает сейчас очень много вопросов от жителей, чтобы решить их нужно много времени. Нужно научится всем ждать и понимать, что времени мало, а проблем много
Наконец-то появилась надежда в крае на большие перемены. счастье не за горами
Опять боты активизировались(((
Тебе лишь бы свой яд везде оставить)) ты выгляни в окно и посмотри как прекрасна жизнь,какой красивый край. А ты тут пишешь ядовитые кляксы по приказу Прусаковой))
в каждой новости про Токменко первые коменты положительные и однотипные в духе за родину! за сталина! 5 летку в 3 года!. Все кто против работают на Прусакову (даже не знаю кто это), идите уже дальше товарищи боты (хотя вы не совсем не товарищи), все кто против Токменко бузотеры и агенты гос.депа.
Человек который кроме раздачи обещаний ничего для края не сделал, которого сюда назначил главный вор, вызвал фурор...
Действительно, от хвалебных од уже подташнивает. Пока, кроме пиара, ничего не сделано.
Произвел фурор - это про бабу, появившуюся на вечеринке в платье с декольте до пупа или про секретаршу шефа, исполняющую танец живота на корпоративе. В крайнем случае - про Вову Рыжкова, внезапно воскресшего из политического небытия (но это на любителя). Но никак не про губернатора.