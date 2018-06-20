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После роста в первую неделю июня и последующего снижения во вторую неделю месяца цены на бензин в РФ стабилизировались. Такое заявление сделал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в ходе выступления в Совфеде, передает ТАСС.
Он отметил, что в начале июня рост цен отмечался, однако во вторую неделю уже было снижение цен.
"Сейчас цены стабилизировались на рынке", — цитирует агентство его слова.
Днем ранее Росстат отчитался о росте цен на бензин в стране за неделю с 4 по 10 июня в среднем на 0,1%. За неделю с 28 мая по 3 июня цены на топливо подскочили на 1,4%. В результате рост цен за неделю замедлился в 14 раз. За первую полную неделю июня бензин подорожал на заправках в столицах 32 российских регионов. Неделей ранее рост цен был зафиксирован в 80 регионах. В Москве за неделю с 4 по 10 июня розничные цены на бензин остались на прежнем уровне. За предыдущую неделю цены увеличились на 1,1%. По данным Росстата, с начала года бензин в РФ стал дороже в среднем на 8,2%.
Комментарии
Подняли на 5 рублей. Опустили на 50 коп.
50 то больше чем 5.
Молодцы!
Это движение и называется - маневр!