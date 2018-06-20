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Федеральное Министерство финансов может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское, сообщают "Известия", ссылаясь на документ аналитической службы Росалкогольрегулирования.
Кроме того, не исключено, что впервые минимальные цены введут для вина и винных напитков. Отмечается, что расчет минимальных цен будет произведен по единой для всех алкогольных напитков формуле.
По всей вероятности, пересмотр будет сделан в сторону повышения цен.
Напомним, в последний раз федеральный Минфин устанавливал минимальные цены на алкогольные напитки в прошлом году.
Так, для водки самая низкая цена составила 205 рублей за 0,5 литра, а для коньяка — 371 рубль за 0,5 литра.
На шампанское минимальная цена была введена в 2016 году и составила 164 рубля за 0,75 литра.
Комментарии
Я смотрю гайки завинчивают по всем направлениям.