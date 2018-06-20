Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к вырубке деревьев в парке "Изумрудный" и не вести "подрывную" деятельность в интернете. Как сообщила куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина, после бури в ночь на 19 июня в Барнауле упало много деревьев, в том числе и в парке "Изумрудный". По ее словам, вырубать деревья на территории просто необходимо.

Горожане, призывающие сохранить в парке деревья, ведут "подрывную" деятельность и "уничтожают" его.

"Озеленение парка не может вестись из-за горожан-вредителей, призывающих сохранять ветхие деревья и гулять всех под падающими деревьями", — пояснила куратор проекта.

В парке Октябрьского района значительная часть насаждений – тополя и клены – это ровесники самого парка, а заложен он был еще в 1939 году. Последнее обновление "зеленого фонда" проходило в середине 70-х годов прошлого века – больше 40 лет назад. Арендаторы парка отмечают, что, не дожидаясь окончательного утверждения проекта реновации, они приступили к подготовке к новому озеленению. Первый шаг – избавление от опасных деревьев.

В прошлом году арендатор парка вырубил часть деревьев, в этом году он продолжает эти работы. Горожане обеспокоились такой массовой "зачисткой местности", предположив, что часть парка отдадут под жилую застройку.

"Мы понимаем волнение барнаульцев, их беспокойство о сохранении одной из немногих зеленых зон нашего города. И отметим: в проекте реновации восточная часть парка отведена под культурно-развлекательный и спортивный сектора. При этом заниматься спортом, посещать концерты, общаться и отдыхать горожане будут под сенью деревьев. Новых, разнообразных. Современные технологии позволяют высаживать полномерные растения. Более того, на смену однотипным кленам и тополям придут целые растительные композиции", — заключила Анна Ломоносова-Тайшина.

После реновации парка, которая продлится до 2022 года, там появятся растения сообщества степей, бора, приречной зоны. Помимо крупномеров, появятся ландшафтные группы, которых раньше не было.

Ранее Amic.ru сообщал, что реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе.

В июне проект, который подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", должен пройти общественные слушания. После этого все лето на объекте будут проходить подготовительные работы, будут высажены новые деревья. На Новый год на территории парка должен заработать каток. В 2019 году арендаторы парка "Изумрудный" в лице компании ООО "Лидер" намерены приступить к основным работам по изменению его облика.