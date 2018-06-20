Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к вырубке деревьев в парке "Изумрудный" и не вести "подрывную" деятельность в интернете. Как сообщила куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина, после бури в ночь на 19 июня в Барнауле упало много деревьев, в том числе и в парке "Изумрудный". По ее словам, вырубать деревья на территории просто необходимо.
Горожане, призывающие сохранить в парке деревья, ведут "подрывную" деятельность и "уничтожают" его.
"Озеленение парка не может вестись из-за горожан-вредителей, призывающих сохранять ветхие деревья и гулять всех под падающими деревьями", — пояснила куратор проекта.
В парке Октябрьского района значительная часть насаждений – тополя и клены – это ровесники самого парка, а заложен он был еще в 1939 году. Последнее обновление "зеленого фонда" проходило в середине 70-х годов прошлого века – больше 40 лет назад. Арендаторы парка отмечают, что, не дожидаясь окончательного утверждения проекта реновации, они приступили к подготовке к новому озеленению. Первый шаг – избавление от опасных деревьев.
В прошлом году арендатор парка вырубил часть деревьев, в этом году он продолжает эти работы. Горожане обеспокоились такой массовой "зачисткой местности", предположив, что часть парка отдадут под жилую застройку.
"Мы понимаем волнение барнаульцев, их беспокойство о сохранении одной из немногих зеленых зон нашего города. И отметим: в проекте реновации восточная часть парка отведена под культурно-развлекательный и спортивный сектора. При этом заниматься спортом, посещать концерты, общаться и отдыхать горожане будут под сенью деревьев. Новых, разнообразных. Современные технологии позволяют высаживать полномерные растения. Более того, на смену однотипным кленам и тополям придут целые растительные композиции", — заключила Анна Ломоносова-Тайшина.
После реновации парка, которая продлится до 2022 года, там появятся растения сообщества степей, бора, приречной зоны. Помимо крупномеров, появятся ландшафтные группы, которых раньше не было.
Ранее Amic.ru сообщал, что реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе.
В июне проект, который подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", должен пройти общественные слушания. После этого все лето на объекте будут проходить подготовительные работы, будут высажены новые деревья. На Новый год на территории парка должен заработать каток. В 2019 году арендаторы парка "Изумрудный" в лице компании ООО "Лидер" намерены приступить к основным работам по изменению его облика.
Комментарии
Лол
Подрывную деятельность? А такое решение без гражданского обсуждения хотите принять.
Ну всё, оставят вам одни пеньки(как во всем городе), - кушайте, люди добрые.
так что бы люди не волновались,начните высаживать новые деревья,а то получится как обычно,вырубят и деньги кончатся или реноваторы обанкротятся,или их посадят,если сбежать не успеют.
Феноменально "Горожане, призывающие сохранить в парке деревья, ведут "подрывную" деятельность" "Озеленение парка не может вестись из-за горожан-вредителей", так надо ФСБ подключить выявить вредителей, расстрелять их без суда и следствия в парке "Изумрудный", ну как то так , всё ж для народа
не ну нормально, мне раньше нравилось в парке в этом погулять, а щас там пни одни - мне вот это очень сильно не нравится. И я уже не доживу до того момента когда там вырастут деревья до тех пор какими они были!!!! Даже если их посадят, в чём я сомневаюсь сильно!
Были деревья остались пеньки приснилось, к чему снится во сне Были деревья остались пеньки? Да к тому, что на этом месте будет возведен жилой квартал. Скоту ведь все равно что жевать-лишь бы набить пузо.
Возможно из парка хотят сделать очередной торговый центр, а между деревьев сложновато палатки торговые размещать ?
ну вот опять бузотеры по вылазили, сказали молчать, значит молчать)))
Куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина. А кто она такая, чтобы ей верить? И вообще, как можно не верить своим глазам, что идет вырубка, а не посадка деревьев? Мы же не под кайфом, чтобы сомневаться в том, что видим.
Очень хочется уехать из Алтайского края, а еще лучше из России. Творится полнейшее беззаконие и вся власть стоит на страже этого беспредела. Никто не хочет замечать, что их дети будут жить в этом бардаке (и даже богатые не все смогут уехать в Англию-а потому что...). Это Карлину было все до фени (он же здесь зарабатывал, а свои денюжки и семью содержал в Москве).
Просят не мешать им довести задуманное до конца . Вдруг нового губернатора ларк заинтересует и ему уже лапши на уши не по навешаешь с реновациями и рекультивациями. Придется карты раскрывать...
Что там с уголовным делом связанным с вырубкий деревьев? Кому карячется срок или все административным штрафом в размере 1000 руб?
Не в обиду будет сказано некоторым, но из 7 взрослых человек с двойной фамилией кого я знаю, все 7 больные на голову люди и это еще мягко говоря
20.06.2018 14:31
- гость -
Не в обиду будет сказано некоторым, но из 7 взрослых человек с двойной фамилией кого я знаю, все 7 больные на голову люди и это еще мягко говоря
В стародавние времена графиня Засс, мечтала выйдя замуж иметь двойную фамилию, но полюбив отставного полковника Ранцева отказалась от своей мечты
"Озеленение парка не может вестись из-за горожан-вредителей, призывающих сохранять ветхие деревья и гулять всех под падающими деревьями", — пояснила куратор проекта Анна Ломоносова-Тайшина..
Послушайте, Аня, а вы не а....... ли часом?
Имею высказать собственное мнение: вы довольно посредственный "креатиффщик", который крутится по проектам провинциального уездного города благодаря определенной родословной. Вы не много ли на себя взяли? Вы кто такая, чтобы такие оценки давать горожанам?
Вы же прекрасно понимаете, чем вызвана позиция горожан - аффилированностью новой администрации парка с компанией-застройщиком, и все мы прекрасно понимаем ценность земли в центре города, да еще и в парковой зоне.
Просто арендатором парка стал жулик, который совершенно не понятно что делает. Все эти сказки про старые деревья для лохов. В интернете полно фото где отчётливо видно, что вырубили здоровые деревья.
Меня больше интересует как это - слушания не прошли, а работы ведутся? И никакого вредительства. На основании чего ведутся работы? На основании договора аренды? Он врядли предполагает рубку. От сюда и надо смотреть. Все остальное - эмоции и манипуляции с обеих сторон.
От этого парка уже давно ничего не осталось, похоже там остатки дорубили.
Последний раз там был лет 8 назад. Он тогда уже был полностью угроблен. Я просто родился и вырос рядом, и там прошло практически всё моё детство (70е и начало 80 годов.).
какое понимание, угробили парк, вырубленная часть уже точно в деревьях не будет
странная ненависть к деревьям в барнауле. рубят даже по всем дворам при этом в городе практически каждый день пыльные бури. что вы делаете с городом? был прекрасный уютный зеленый город и во что вы его превратили? итхорошую замену придумали слову ликвидация - реновация.
Новосибирск, 60-е
Сколько растительности на улицах!
В Барнауле в то время тоже было много озеленения.
Чем нынешней "элите" мешает растительность?
Молодцы, ничего не скажешь - парк сначала уничтожили, а теперь говорят о слушаниях. Реноваторы, не много ли на себя берёте? Ещё и наглости хватает наезжать на комментаторов. Вам нимб не давит? Или начинает подгорать, и уголовное дело, открытое в прошлом году, подбирается уже вплотную?
Я в середине 2000-х там рядом работал, на обед гуляли там. Тогда уже там рубили клёны, потому как зарос парк и милиции бухариков не сподручно было отлавливать. Так что про 70-е годы - не надо ляля.
Анна Ломоносова-Тайшина. Вы наверное берега попутали мадам? Сейчас не 1937 год, за словами следите.
нормально так, облаяли, обозвали вредителями-подрывниками и продолжают свои махинации.
Возможно для малограмотного куратора реновации будет откровением, но вывал насаждений в парке в последние недели обусловлен никакой не ветхостью, а исключительно тотальным уничтожением деревьев в недавнем прошлом. Подобный ветровал нередко случается в лесах, когда жадные до денег лесорубы уничтожают опушку леса, ранее защищавщую деревья в глубине. В парке имеет место та же ситуация.
Об чем вы тут спорите ребяты! У нас теперь есть образец парковой культуры - НАГОРНЫЙ ПАРК! Он же - кладбище, ВДНХ, помойка. Все туда, осваивать горный туризм. А судьба "Меланжухи" ясна как белый день, достаточно взглянуть на "парадный вход" на тереторию.