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Точность прогнозов погоды увеличится до семи дней в течение полутора лет благодаря включению в процесс суперкомпьютера. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он отметил, что в данный момент практическая предсказуемость составляет пять-шесть дней. Суперкомпьютер начнет работать в полную силу с 15 июля. "Примерно через полтора года мы увеличим точность прогноза до семи дней", — добавил Вильфанд.
По его словам, максимальный срок, на который возможны точные прогнозы погоды в исторической перспективе, составляет не более 15 дней. "Атмосфера — это хаотическая система. Вектор определяется только на короткий интервал", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Он подчеркнул, что именно в гидрометслужбах установлены самые мощные компьютеры. "Приходится решать очень сложную систему уравнений, причем эти уравнения не имеют точного решения — нужно использовать приближенные методы интегрирования", — заключил Вильфанд.
Комментарии
аж страшно представить этот компьютер сделанный по программе импортозамещения)
Суперкомпьютер начнет работать в полную силу с 15 июля. "Примерно через полтора года мы увеличим точность прогноза до семи дней", — добавил Вильфанд.
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А чем он полгода заниматься будет работая в полную силу? Криптовалюту майнить?