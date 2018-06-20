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Житель села Турочак в Горном Алтае окажется на скамье подсудимых по обвинению в избиении до смерти 65-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 25-летнему сельчанину инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Согласно версии СКР, 18 апреля этого года в одном из жилых домов во время распития спиртных напитков женщина пожаловалась обвиняемому на своего сожителя. После этого молодой человек нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.
"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вынес тело 65-летнего погибшего мужчины в помещение веранды жилого дома и скрылся с места совершения преступления", — добавляют в Следственном комитете.
Тело мужчины было найдено на следующий день сотрудниками полиции. В тот же день был задержан и обвиняемый.
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