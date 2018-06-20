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Пять человек стали жертвами столкновения грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля Toyota Corolla. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу крымского главка МЧС.
В ведомстве отметили, что детей среди погибших нет. В данный момент обстоятельства выясняются.
Собеседник агентства отметил, что ДТП произошло в 23:00 вторника, 19 июня, на трассе Симферополь — Николаевка у села Лекарственное.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 20 человек и семь единиц техники.
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