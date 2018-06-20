Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Жители Рубцовска засняли змею рядом с дорогой — горожан просят быть осторожнее.
Фото пресмыкающегося опубликованы в сообществе "Инцидент Рубцовск". "Наш подписчик Максим сообщает о находке у "Сквера". Будьте осторожны!" - отмечает автор заметки.
Отметим, что на прошлой неделе в Рубцовске был запечатлен смерч, а после этого в город наведался лось. Появление змеи на городских улицах явно вписывается в череду не самых тривиальных событий.
Комментарии
Кто скажет, что за вид змеи надуло?
похоже на леопардового полоза
надо же, змею увидели...
Змий по видимому домашний. От кого-то сбежал. Кажется это удав.