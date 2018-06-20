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Число долларовых миллионеров в РФ по итогам прошлого года выросло на 4% — до 189,5 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование World Wealth Report 2018 международной консалтинговой компании Capgemini.
В 2016 году их число увеличилось на 19,7% — до 182,1 тысячи человек.
Всего в прошлом году число миллионеров в мире выросло на 9,5% по сравнению с 2016 годом и превысило 18 миллионов человек, а их совокупное состояние увеличилось на 10,6% — до 70,2 триллиона долларов.
В компании отмечается, что больше всего миллионеров - 6,18 миллиона человек — живут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, их суммарное состояние превышает 21 триллион долларов. В Северной Америке таких 5,66 миллиона человек (порядка 19,8 триллиона долларов). На третьем месте по числу миллионеров расположились европейские государства (4,83 миллиона с состоянием в 15,8 триллиона долларов), на четвертом — Ближний Восток (660 тысяч с состоянием в 2,49 триллиона), а замыкает пятерку лидеров Латинская Америка (600 тысяч с состоянием в 8,74 триллиона). Меньше всего долларовых миллионеров в Африке — 170 тысяч с состоянием в 1,7 триллиона долларов).
Комментарии
ну вот, одна из ключевых задач из послания решена - обеспечен уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан ))
надо увеличить пенсионный возраст до 70, чтобы данные граждане и дальше обеспечивали долгосрочный рост реальных доходов!