Видео с кадрами жестокого обращения с детьми в элитном детском саду Барнаула опубликовало следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. В управлении отметили, что нарушение прав и законных интересов воспитанников в этом частном детском саду происходило неоднократно.
В связи с широким общественным резонансом прокурор Центрального района Барнаула принял решение передать расследование данного уголовного дела в следственные органы.
"По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства "возможного систематического причинения физических и психических страданий малолетним".
Пройдут проверки и в отношении руководства учреждения.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , о том, что с детьми обращаются ненадлежащим образом, случайно узнала одна из родительниц, которая "не вовремя" пришла в детский сад. Дверь женщина открыла своим ключом и услышала, по, ее словам, "дикий крик" своего трехлетнего сына. Мальчика тащила воспитательница в старшую группу "на перевоспитание", потому что ребенок "все время орал". Мать попросила администрацию детского сада показать ей видеозапись конфликта, и во время просмотра ролика увидела, как в этой же группе воспитатель ударила другого ребенка, а потом заперла двух испуганных детей в темных помещениях. В последующем странным образом запись исчезла, и чтобы ее восстановить, семья пострадавшего ребенка отправила ее на восстановление в Москву. После того, как видео удалось восстановить, оказалось, что нарушения прав детей совершались неоднократно.
"Моего ребёнка практически каждый день таскали за руку как куклу, выбивали из-под него стул (ребёнок падал резко на попу и плакал), ударяли листками бумаги, ударяли рукой по попе и туловищу просто за то, что ребёнок не хотел идти рисовать...", — описала в соцсетях то, что увидела на представленном ей видео, мама одного из пострадавших детей.
Комментарии
Не могу такое спокойно смотреть.
Тварь какая...
За своего ребенка поломал бы ей ноги.
И ей ведь ничего не будет. Ну уволят максимум-вежливо попросят!
в лес и заставить яму рыть, а потом реально закапать....
тварь...
Ну нежели мало профессий,а? С такой ненавистью к детям идти в воспитательницы... Понятно, что с ними нервов надо вагон, но так себя вести - все таки за гранью.
Надо признать, что в детстве, ох и доставалось же нам! Но этот вопрос, как метод, способ воспитания, никем и никогда в те далекие времена не рассматривался.