Фото: Юлия Торопынина
Разрушительный смерч прошелся по селу Буян в Крутихинском районе Алтайского края 19 июня.
Фотографии с последствиями разгула вихря порталу Amic.ru предоставила наша читательница Юлия Торопынина, которая рассказала: "Прошел мощный смерч, катастрофические разрушения: снесена часть кровли и выбиты стекла в здании школы и доме культуры, сломана ограда, "выкосило" посадки, пострадали дома многих жителей".
Напомним, что в последнее время в Алтайском крае все чаще фиксируются подобные опасные природные явления. Буквально накануне смерч засняли жители села Новоярки Каменского района.
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Кроме того, на прошлой неделе смерч был замечен в Рубцовске.
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