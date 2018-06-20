Координатор алтайского реготделения партии "Зеленые", заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Новосибирской области. Четыре года назад он участвовал в выборах губернатора Алтайского края.
64-летний Владимир Кириллов подал документы в областной избирком. Местом его проживания указана столица Алтайского края Барнаул. Кстати, высшее образование он получал в новосибирском университете. Кроме него кандидатуры пока выдвинули 46-летний Анатолий Кубанов от "Справедливой России" и 58-летний Георгий Михайлов от "Народного альянса".
Теперь Кириллов точно не сможет участвовать в выборах губернатора Алтайского края, которые, как и в Новосибирской области, пройдут 9 сентября 2018 года.
Впрочем, опыт губернаторской кампании у него есть. В 2014 году он участвовал в выборах главы Алтайского края. По итогам голосования стал последним, набрав всего 1,62% голосов. Победителем тогда стал Александр Карлин.
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В 2016 году Кириллов участвовал в выборах в Госдуму по Славгородскому округу Алтайского края. Тогда он набрал 1,76%, став предпоследним из восьми кандидатов.
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