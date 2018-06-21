Volkswagen Passat становится доступнее для российских клиентов

Для комплектаций Comfortline и Highline моделей Passat и Passat Variant, а также Passat Alltrack стали доступны новые пакеты "Топ" и "Техника", включающие в себя широкий набор высокотехнологичных опций.
При заказе набора функционального оборудования "Топ" в сочетании с исполнением Comfortline для Passat и Passat Variant становятся доступны: 17-дюймовые легкосплавные диски Niveless, легкосплавное запасное колесо, функция App-Connect, интерфейс для мобильного телефона Comfort, включающий 2-USB интерфейса для iPod/iPhone и разъем AUX-IN, 3-зонный климат-контроль Climatronic, оснащенный дополнительным управлением с заднего ряда сидений, электроподогрев форсунок омывателя, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида Rear Assist. Кроме того, салон Passat дополнен декором передней и дверных панелей (на выбор), передними сиденьями top-comfort, обивкой сидений и подлокотника из кожи Vienna. Стоимость пакета "Топ" составляет 29 000 рублей.
Комплектация Highline при приобретении оборудования "Топ" расширяется за счет: бамперов в цвет кузова с хромированными молдингами, трапециевидных хромированных отверстий в заднем бампере, 17-дюймовых легкосплавых дисков Salvador, головного света LED с ходовыми огнями LED и поворотного света, динамического корректора фар с поворотным светом, наружных зеркал с электроприводом настройки и складывания, а также раздельного подогрева задних боковых и заднего стекол с затемнением (65%), шторок на заднем стекле с электроприводом. Интерьер автомобиля дополнен обивкой сидений и подлокотников из кожи Nappa, отделкой педалей и площадки для левой ноги нержавеющей сталью. Цена пакета для комплектации Highline – 29 000 рублей.
Passat Alltrack также может быть дополнен новым комплектом опций, который включает в себя: 18-дюймовые легкосплавные диски Kalamata, задние фонари LED, съемную и выдвижную багажную полку, оборудованную электроприводом открывания, шторки на задних боковых стеклах, а также сиденья и подлокотники, обитые кожей Vienna. Стоимость добавления набора в функциональное оборудование версии Alltrack равна 49 000 рублей.
Более того, марка Volkswagen предлагает новые пакеты для информационно-развлекательных систем автомобиля. При заказе набора "Техника" в комплектациях Comfortline или Alltrack становятся доступны: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости и функцией Stop&Go, противоугонная система с датчиками объема и защитой от буксировки, ассистент контроля дистанции спереди Front Assist, система бесключевого доступа Keyless Access с функцией Safelock и цифровая панель приборов Active Info Display. Цена покупки пакета "Техника" клиента составляет 79 900 рублей.
При заказе комплекта функционального оборудования "Техника" в сочетании с комплектацией Highline набор расширяется за счет добавления динамической регулировки постоянного дальнего света Dynamic Light Assist, теплоотражающего лобового стекла с подогревом. Цена пакета составляет 59 900 рублей.
Кроме этого, впервые для моделей Passat предлагается навигационная система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем.
Марка Volkswagen также снижает цены на базовое исполнение моделей Passat. Теперь стоимость начальной комплектации модели Passat в кузове седан стартует с 1 399 000 рублей, а в кузове универсал – с 1 829 000 рублей.
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