Фото: trendymen.ru
Жителя Славгорода, обвиняемого в покушении на убийство мужчины, заключили под стражу — злоумышленник открыл стрельбу из ружья, но его потенциальной жертве удалось увернуться и отобрать оружие у стрелка.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего молодого человека.
Согласно данным правоохранителей, между обвиняемым и родным братом его гражданской супруги сложились неприязненные отношения в связи с тем, что родственник заступался за свою сестру, которая периодически страдала от домашнего насилия со стороны сожителя.
"Вечером 14 июня 2018 года обвиняемый взял без спроса ружье у местного фермера и приехал в свой дом, зная, что родственник находится в гостях. Целенаправленно наставив на него оружие, он произвел несколько выстрелов, целясь в жизненно важные органы потерпевшего. Трагедии удалось избежать, так как мужчина увернулся от выстрелов, получив ранение руки, и в ходе борьбы отобрал ружье у сожителя сестры", — уточняют обстоятельства произошедшего в СКР.
Поскольку злоумышленник ранее уже был судим, следствие ходатайствовало о его аресте. В результате мужчину заключили под стражу.
Комментарии
Там,где любовь,там всегда проливается кровь.
Фигасе! А если бы этот деятель не имел судимости, то и сегодня он мог свободно разгуливать с оружием по улице?
любовь к водке...
Я видел, и зубами пулю ловят.
Защитил сестру, молодец.