Фото: facebook.com
Львица, два пуделя и два питона около двух недель были заперты в машине, стоявшей во дворе одного из домов в Челябинске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на президента челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карена Даллакяна.
Он рассказал, что животных нашли местные охранники. Звери были закрыты в машине почти две недели. Все это время охранники кормили их. "Львице примерно около семи месяцев, в машине ей очень жарко, но сам автомобиль не заперт, окна были приоткрыты", — приводит агентство слова Даллакяна.
В данный момент животных передали в приют фонда, минувшую ночь они провели хорошо, рассказал президент "Спаси меня".
По словам Даллакяна, владельцем животных является артист цирка, который едет в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В фонде рассказали, что мужчина приходил в приют с еще двумя собаками, накормил львицу и выгулял пуделей.
В опубликованном в Сети ролике видно, что львица сидит в маленькой клетке, а пудели — на переднем сиденье. У машины Toyota госномера Приморского края.
Челябинские полицейские пока никак не прокомментировали произошедшее.
Комментарии
Господи,бедные животные.............Нормальные и здоровые люди не ходят в цирки и не водят в них своих детей. Платить деньги за издевательства над животными могут только живодеры.