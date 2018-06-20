Фото: news.liga.net
Глава Литвы Даля Грибаускайте в интервью Spiegel рассказала об опасности вторжения со стороны РФ, пишет "Коммерсант".
Она подчеркнула, что данная опасность "велика, если мы не будем готовы к защите". Нападения не произойдет, если страна "покажет, что может и хочет защищаться". "Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем",— добавила она.
Кроме этого, Грибаускайте предупредила об опасности зависимости от российского газа.
Издание напоминает, что ранее появилась информация о том, что литовские границы будут охранять португальские и испанские истребители. Поддерживать страны Балтии, в том числе военным образом, пообещали и власти США.
Комментарии
Нахрен вы нужны, ни ресурсов ни людей уже нет. Одни пенсионеры доживающие свой век
Вообще-то балтийский янтарь не лишним будет в доме.
Вообще-то балтийский янтарь не лишним будет в доме.
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В доме у кого будет данный янтарь? у тех кого 76% или 1%?
Какая же она тупорогая....