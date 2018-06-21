Фото: Жорик Куюмчян, Антон Губанов, Дмитрий Медведев, Александр Николин, Никита Сницарев
В данный момент, в разгар жаркого лета, в Алтайском крае официально работают 38 пляжей. Инспекторы разрешили открыть 10 пляжей в Змеиногорском районе, 6 – в Алтайском, 4 – в Егорьевском районе, а также пляжи в Бийском, Залесовском, Завьяловском, Мамонтовском, Кулундинском, Волчихинском, Первомайском районах, Барнауле и Яровом.
Также работают пляжи на озере Ая, искусственном водоеме в селе Алтайское, на реке Пещерка, "Бирюзовой Катуни", пляж "Солнечный" в Первомайском районе. В Барнауле главным местом отдыха уже третий год подряд становится пляж в Парке спорта имени Алексея Смертина. Мы собрали фото самых красивых девушек, которые купаются и загорают там.
Комментарии
а чё за траходромы на последних фотках?
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Ишь ты хулиган! Понимаю Жорик дэвочек фотал, а этот чего там делал?
И у статьи нет пометки как рекламной, хотя, её содержание носит полностью рекламный характер, при этом содержит не подтвержденные сведения "главным местом отдыха уже третий год подряд" и заведомо ложную информацию "девушек, которые купаются и загорают там", на самом деле почти все фотографии были сделаны во время фотосессии с моделями специально для рекламных целей.
судя по фоткам на смертина ходят только девки ищущие папиков. купаться они не планируют
Колхозная красота самая естественная
На общей фото число "самых красивых девушек" 15 штук, вульгарные позы, загар в солярии.
Судя из названия статьи мы должны были посмотреть на девушек с барнаульскИХ пляжЕЙ, а не одного пляжа - это уже реклама!