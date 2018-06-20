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Лоукостер "Победа" выиграл три суда с курившими на борту самолетов пассажирами и взыскал с них свыше 700 тысяч рублей за вынужденные посадки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение компании.
Уточняется, что инциденты произошли на рейсах DP855 Москва — Гюмри 21 сентября прошлого года, DP188 Махачкала — Москва 15 августа 2017 года и DP189 Москва — Махачкала 12 марта этого года.
В первом и третьем случаях самолетам пришлось сесть в аэропорту Минеральных Вод, во втором случае — в Волгограде.
Издание пишет, что при срабатывании детектора дыма в полете самолет экстренно сажают в ближайшем доступном аэропорту. Если причиной произошедшего являлся курящий пассажир, его снимают с рейса. Расходы за экстренную посадку взыскиваются с нарушителя.
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