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Штормовое предупреждение, объявленное ранее в Алтайском крае из-за высокой пожароопасности, продлили до 25 июня.
"В Алтайском крае в период с 20 по 25 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости). С 22 по 25 июня в Зональном и Целинном районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости)", — информирует региональный Гидрометцентр.
Также отметим, что в настоящее время в крае по-прежнему действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, напоминают, что во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды следует соблюдать следующие правила:
- не сжигать мусор и сухую траву;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты;
- не позволять детям играть с огнем.
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