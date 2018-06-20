Министерство сельского хозяйства поможет аграриям, если они понесут убытки из-за сложной посевной кампании в некоторых сибирских регионах. В частности, речь идет о трех территориях: Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Об этом на аграрном форуме "День сибирского поля" заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
"Посевная кампания в Сибири была очень сложной для аграриев. Но она состоялась, однако нарушены оптимальные сроки. Мы надеемся, что осень позволит нам провести длительную уборочную кампанию. И режим ЧС, который вводился, предусмотрен как раз для таких случаев. Если аграрии понесут определенные убытки, каковых еще нет, то государство будет принимать меры. Но хотелось бы сказать, что сегодня убытков нет, есть сложная ситуация", — заявил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Напомним, в Алтайском крае 6 июня был введен режим ЧС в связи со сложной посевной кампанией. Кроме того, из-за природных условий подобные меры были приняты в соседних Новосибирской и Томской областях.
На начало лета в нашем регионе было выполнено 75% от всех работ, предусмотренных в рамках посевной кампании. В 2017-м в аналогичном периоде сев культур уже был завершен. По данным на 15 июня, посевная на Алтае была завершена на 90%.
Комментарии
По всей стране ЧС, осенью видно будет. Климат...