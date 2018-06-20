Фото: tvrain.ru
Депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский, получивший всероссийскую известность после того, как приехал на коне в региональный парламент в знак протеста против высоких цен на бензин, является уроженцем Барнаула.
В биографической справке на политика, опубликованной на официальном сайте камчатского краевого Законодательного собрания, указано, что он родился в столице Алтайского края 18 июля 1959 года.
Высшее образование он уже получил в Благовещенском сельскохозяйственном институте по специальности "зооинженер". Вся карьера Михаила Пучковского связана с Дальним Востоком.
Напомним, народный избранник приехал на заседание регионального парламента на коне в знак протеста против повышения цен на бензин. Михаил Пучковский выразил уверенность, что с такой стоимостью топлива край просто "погибнет".
Кстати, за свой поступок депутат уже получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении, но при этом заверил: "В следующий раз я приеду уже не только на коне, но и с шашкой".
Комментарии
"...получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении..." - а что он нарушил? Разве нельзя на коне ездить?
на коне - это прямая угроза президенты и правительству!
много революционеров-алтайцев по всей России разбросано)
Разве нельзя на коне ездить?
человека с первого канала на слово "навальный" поперли, а тут на коне!
А если бы он в атаку на власть пошел с конем?