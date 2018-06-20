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Американские СМИ оценили способность РФ защитить Калининград

, ИА "Амител"
Сообщается, что авианосцы США слишком громоздки для боевых действий в Балтийском море

Фото: wallpapercave.com

Авианосцы USS классов Nimitz и Gerald R. Ford ВМС США слишком громоздки и уязвимы для ведения боевых действий в Балтийском море. Об этом пишет издание The National Interest, передает РБК.

Также СМИ назвали особой угрозой для ВМС Штатов российские крылатые ракеты, базирующиеся как на море, так и на линии берега. Издание также отмечает наличие у РФ противокорабельных ракет П-800 "Оникс", которые могут точечно атаковать любую цель от Калининграда до берегов Швеции. Радиус действия данных ракет, запускаемых с экспортной береговой версии ракетного комплекса "Бастион-П", — порядка 600 километров. Таким образом, подчеркивает издание, береговые орудия России простреливают большую часть Балтики.

Несмотря на то, что некоторые российские корабли Балтийского флота устарели, на их вооружении стоит мощное противолодочное оружие. Кроме этого, в Калининградской области находятся средства ПВО — ЗРК С-300 и С-400, которые помешают взлету истребителей F-35 C ВВС США с авианосцев.

На Балтике в начале июня начались ежегодные военные учения НАТО BALTOPS, в которых поучаствовал авианосец USS Harry S. Truman. "Способность поддерживать союзников в Балтийском регионе показывает, что у нас есть возможности, чтобы соответствовать нашей решимости", — цитирует издание слова контр-адмирала американских военно-морских сил Джина Блэка.

В учениях участвовали свыше 43 судов, более 60 самолетов и порядка пяти тысяч солдат из 22 стран.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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