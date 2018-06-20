Фото: stadiumdb.com
Воспитанника социально-реабилитационного центра Волгоградской области, который выиграл конкурс на право вывести футболистов на матч Англия — Тунис, заменили на сына чиновника, работающего в учреждении экономистом. Об этом пишет Ruposters.ru, ссылаясь на местное ИА "Высота 102".
Отмечается, что чести вывести игроков были удостоены воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир К. и Максим К. Подростки победили в конкурсе, в рамках которого ребята писали эссе о своих успехах и достижениях в области спорта в благотворительный фонд Елены Исинбаевой.
Но в результате на поле вместо Максима вышел Матвей К. - сын экономиста реабилитационного центра, который с подачи взрослых притворился сиротой. Чтобы подмена сработала, чиновники подделали документы, согласно которым с 1 июня текущего года Матвей был зачислен в приют как ребенок из неблагополучной семьи.
"Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, которые в своем детстве ничего, кроме нищеты и пьянок родительских, не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность", — цитирует агентство слова местных жителей.
Напомним, матч между сборными Англии и Туниса состоялся в Волгограде 18 июня. Он завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.
Комментарии
уроды...
Поганые жулики! Когда же вас народ порвёт?
И чего добились?
раз по документам ребенок из неблагополучной семьи надо лишить эту семейку родительских прав.
не возбуждайтесь так сильно, это похоже на утку